Olivia Wilde o slavnem pljunku: Ljudje vsepovsod iščejo dramo

Ali je Harry Styles na beneškem filmskem festivalu res pljunil na soigralca Chrisa Pina, je bilo vprašanje, ki je v začetku meseca odmevalo v javnosti. Zaradi številnih ugibanj je igralčev tiskovni predstavnik jasno povedal, da nekdanji pevec skupine One Direction ni pljunil Chrisa, sedaj pa je enako dejala še Harryjeva izbranka in režiserka filma Ne skrbi, draga Olivia Wilde.

icon-expand Olivia Wilde je bila gostja v oddaji The Late Show. FOTO: Profimedia

Olivia Wilde je v oddaji The Late Show with Stephen Colbert odgovorila na številna ugibanja, ki so nastala na podlagi videoposnetka iz beneškega filmskega festivala, ki je zaokrožil po spletu. Ko ji je voditelj zastavil pereče vprašanje, ali je Harry Styles res pljunil Chrisa Pina, je odgovorila: "Ni. Mislim, da je to odličen primer, kako ljudje iščejo dramo, kjer koli je to mogoče. Dejstvo je, da Harry ni pljunil Chrisa. Resnično ga ni."

Podobno se je na viralen posnetek v začetku meseca odzval tudi Pine, za katerega je v izjavi za javnost tiskovni predstavnik dejal: "To je trapasta zgodbica, popolna izmišljotina in rezultat nenavadne internetne iluzije, ki je zavajajoča in dovoljuje neumne špekulacije." Dodal je, da med soigralcema vlada medsebojno spoštovanje, vse ostalo pa je zgolj ustvarjanje drame, ki v resnici ne obstaja. Na govorice se je nato odzval še britanski zvezdnik, ki se je na svojem koncertu v legendarni dvorani Madison Square Garden pošalil: "Skočil sem v Benetke, da bi pljunil Chrisa Pina, ampak ne skrbite, nazaj sem."