Olivia Wilde o starševstvu: Včasih se počutiš kot zguba

Olivia Wilde je v zgodbi na Instagramu priznala, da je starševstvo včasih težko, a se več kot obrestuje, še posebej ko so otroci starejši. "Vem, da je sedaj težko in včasih se počutiš kot je**** zguba, ampak hitro se bodo zbudili pred tabo in ti napisali pozorno sporočilo. Ostanite močni," je zapisala ob fotografiji, na kateri je v roki držala list papirja, za njim pa je bila rumena posoda za vodo, ki jo je igralka očitno pustila v hčerini sobi.

Na odtrganem listu je bilo z otroško pisavo napisano: "To je ostalo v moji sobi. Rada te imam." Beseda 'ostalo' je bila črkovana narobe, zato se je Olivia v zgodbi pošalila: "Več kot očitno je v velikih težavah, ker sta črkovanje in slovnica napačna, ampak vsega pač ne moreš imeti." Sporočilo je za mamo zapisala petletna Daisy, ki jo ima zvezdnica z nekdanjim zaročencem Jasonom Sudeikisom. Poleg hčere imata še osemletnega sina Otisa.

Olivia, ki je sedaj srečna s pevcem Harryjem Stylesom, se je z igralcem in komikom po devetih letih zveze razšla leta 2020. Aprila je kar med predstavitvijo svojega novega filma Don't Worry Darling na odru prejela kuverto, za katero se je kasneje izvedelo, da so bili v njej dokumenti o skrbništvu nad otroki. Neimenovan vir je dejal, da Jason ni vedel, kako bo dokument izročen mami njegovih otrok. "To je odvisno od vpletenega podjetja, ki izdaja sodne pozive in če bi vedel, da se bo to zgodilo tako, bi to zagotovo preprečil. Kuverta je bila izdana na zelo neprimeren način."