Olivia Wilde ob valentinovem objavila zapis: Obstaja več vrst ljubezni

"Obstaja več vrst ljubezni. Ena je sebična, zlobna, grabežljiva, egoistična stvar, ki uporablja ljubezen za samopomembnost. To je grda in hromeča vrsta," se je začel zapis, ki ga je na valentinovo objavila Olivia Wilde . Kaj je s tem želela sporočiti igralka, ki je po razhodu s pevcem Harryjem Stylesom spet samska , ni jasno. Morda se vseeno ne more sprijazniti z razhodom, čeprav sta se razšla prijateljsko, ali pa je želela sporočiti, da svojo ljubezen še išče.

"Drugo je izliv vsega dobrega v vas – prijaznosti, obzirnosti in spoštovanja – ne samo družbenega spoštovanja in manir, ampak večje spoštovanje, ki je priznanje druge osebe kot edinstvene in dragocene. Prva vrsta te lahko naredi bolnega, majhnega in šibkega, druga pa lahko sprosti v tebi moč, pogum, dobroto in celo modrost, za katero nisi vedel, da jo imaš," se še nadaljuje zapis. Besedilo je nastalo leta 1958, za svojega sina Thoma pa ga je napisal John Steinbeck.