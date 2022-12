Olivia Wilde po razhodu s Harryjem Stylesom nazaj na Instagramu

Olivia Wilde ne žaluje za Harryjem Stylesom , s katerim sta se pred kratkim razšla, temveč uživa življenje. Zvezdnica se je po koncu zveze vrnila na družbeno omrežje Instagram , kjer je svoje sledilce že razveselila z novimi fotografijami, razkrila pa je, da s prijateljico in poslovno partnerico uživata na Havajih.

Na fotografiji 38-letna igralka skupaj s prijateljico Babs Burchfield leži v viseči mreži in se smeji na vsa usta. Oblečene ima modre kopalke, ob njej pa prav tako nasmejana podjetnica nosi zelen bikini in slamnati klobuk. Zvezdnica je ob fotografiji zapisala le eno besedo, in sicer 'Najboljše'.

Režiserka je pozneje na Instagramovi zgodbi delila še fotografijo, na kateri se sprehaja po plaži na Havajih, ob njej pa pripisala: "Mahalo." Gre za tradicionalni pozdrav tega otočja. To sta njeni prvi objavi, odkar se je razšla z 28-letnim pevcem. "Med njima ni zamer. Harry ni bil tisti, ki je prekinil zvezo, niti Olivia je ni. To je bila Harryjeva najdaljša zveza, tako da imata očitno res posebno vez," je pred tedni za Page Six povedal nek vir blizu zvezdnikov, ki je kot razlog za razhod navedel veliko razdaljo.