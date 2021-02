Olivia Wilde se je iz hiše bivšega preselila k Harryju Stylesu

Po tem, ko je pred nekaj tedni odjeknila vesta, da sta se 36-letna igralka Olivia Wilde in 27-letni pevec Harry Styles zapletla, zdaj njun odnos dobiva nove razsežnosti. Kot poroča Page Six, naj bi se zaljubljenca odločila za skupno življenje.

Paparaci so ju ujeli pred hišo Jasona Sudeikisa , nekdanjega Olivijinega partnerja, s katerim ima dva otroka. Harry in Olivia sta v avtomobil znosila kar nekaj stvari, med drugim tudi več kovčkov igralkinih oblačil. Kot je neimenovani vir povedal za omenjeni portal, naj bi selitev trajala nekaj ur, saj je v hiši, iz katere se je Olivia selila, igralka živela kar nekaj let.

Kot poroča Variety, sta nekdanja zakonca nepremičnino, iz katere se je zvezdnica zdaj izselila, kupila leta 2019.

In če so paparaci igralko in pevca videli pred Jasonovo hišo, je druga ekipa paparacev poskrbela, da so ju pričakali pred Harryjevo hišo, saj so upali, da bodo prav oni lahko s fotografijami potrdili, da sta se novopečena golobčka odločila za skupno življenje.