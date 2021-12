Olivia Wilde v podporu Harryju Stylesu oblekla njegovo jakno

Olivia Wilde je velika podpornica glasbene kariere svojega deset let mlajšega fanta Harryja Stylesa. Redno ga namreč spremlja na številnih koncertnih v sklopu njegove glasbene turneje Love on Tour, sedaj pa so jo paparaci ujeli med opravki po mestu, kjer je oblekla pevčevo jakno.

icon-expand Olivia v promocijski jakni Harryjeve turneje. FOTO: Profimedia Ameriška igralka Olivia Wilde je zagotovo ena izmed največjih oboževalk britanskega pevca Harryja Stylesa. 37-letna zvezdnica je podprla svojega 27-letnega partnerja, s katerim sta skupaj od januarja, tako da si je oblekla jakno iz njegove turneje Love on Tour, oziroma ljubezen na turneji. Črno satenasto jakno, ki ima na hrbtu velik bel napis Love on Tour, spredaj pa narisanega zajčka, ki je zaščitni znak pevčeve svetovne glasbene turneje, je Olivia oblekla med opravki po Los Angelesu, kjer so jo v objektiv ujeli paparaci. Režiserka si je pod jakno oblekla belo potiskano majico, ki jo je kombinirala z bež karirastimi hlačami, belimi teniskami in belo bombažno vrečko za nakupovanje, nadela pa si je tudi karirasto zaščitno masko. icon-expand Jakna ima na hrbtu napis naslova turneje. FOTO: Profimedia Modna odločitev Wildove ni presenečenje, saj je zvezdnica svojega izbranca na njegovi turneji zvesto podpirala. Udeležila se je številnih koncertov, na enega pa je pripeljala tudi svoja dva otroka, 7-letnega Otisa in 5-letno Daisy, ki ju ima z nekdanjim možem, igralcem in komikom, Jasonom Sudeikisom. Otroka sta na koncertu očitno uživala, saj je nek oboževalec na Twitterju objavil video, v katerem skupaj z mamo poplesavata na glasbo nekdanjega člana skupine One Direction. Zvezdniški par se je spoznal na snemanju psihološkega trilerja Don't Worry Darling, ki ga je Wildova tudi režirala. Snemanje je potekalo leta 2020, malo po tem, ko sta Olivia in Jason naznanila, da sta se razšla. Skupaj sta bila od leta 2011, pred tem pa je bila ona poročena z italijanskim glasbenikom Taom Ruspolijem. Harry se je pred njuno romanco sestajal s sedaj že pokojno televizijsko voditeljico Caroline Flack, pevko Taylor Swift in manekenko Camille Row.