Olivia Wilde želi spremeniti potek snemanja intimnih prizorov

35-letna igralka Olivia Wilde je svoj režiserski prvenec Booksmartizdala lani, film pa je nato prejel nagrado Independent Spirit Award za najboljši prvi celovečerec. Toda med pogovorom s Katie Couric na odru konference 2020 MAKERS je Olivia dejala, da je njeno delo v vlogi režiserke usmerjeno v spreminjanje okolja, znotraj katerega delujejo igralci in filmske ekipe. Želi ga namreč narediti bolj udobnega in učinkovitega.

Spoznala je, da ima lahko nad potekom snemanja več nadzora, kot pa je sprva mislila: "Torej, ko sem prišla na snemanje sem si mislila: 'V redu, končno jaz krmarim to ladjo. Ali jo moram usmerjati tako, kot sem videla, da se to počne ali lahko naredim po svoje? Lahko naredim po svoje. Zato bom spremenila način, kako to običajno deluje.'" In čeprav je navedla primere, kako je že prvi dan postavila nove standarde, je najpomembnejšo lekcijo dobila, ko so snemali intimen prizor v njenem celovečercu. "Mislila sem si, da bom končno vse naučila, kaj pomeni zaprto snemanje. In naši igralki, ki je posnela ta prizor sem dejala: 'Ko boš naslednjič snemala film, želim, da zahtevaš to, kar sem ti danes pokazala,'" je bila jasna Wildova.

Nato je pojasnila, kako je poskrbela, da so bili na snemanju le ljudje, ki morajo biti tam in uvedla dodatne ukrepe, da je bilo ves čas poskrbljeno za varnost. Povedala je, da je za to potrebno veliko truda, vendar so tako igralci imeli boljšo izkušnjo s snemanja.

Olivia pa je spregovorila tudi o nasvetu, ki ji ga je dala igralka Halle Berry. "Ko mi je končno postalo udobno v vlogi psice, se je moja kariera spremenila na bolje," je se glasila modrost, katere se je Olvia držala na snemanju celovečerca. Na konferenci je tako povedala, da se ni trudila, da bi jo ljudje imeli radi in je raje poskrbela, da je dobro opravila svoje delo in so tako njeni sodelavci menili, da so njene zahteve upravičene in poštene.