Olivii Wilde kar na oder dostavili dokumente o skrbništvu nad otroki

"To je zame?" je Olivia Wilde vprašala med tem, ko je pred premiernim predvajanjem napovednika njenega novega filma Don't Worry Darling na odru prejela rjavo kuverto. To je na očeh vsem odprla in preverila, kaj se skriva v njej, ter kljub vsebini ostala mirna.

Najprej so prisotni in njeni oboževalci sklepali, da je morda dobila predlog za nov film in da se v kuverti skriva scenarij, ki so ji ga ponudili, da ga prebere. A Olivia ni prejela novega scenarija, na odru so ji izročili dokumente o skrbništvu nad otroki, ki jih ima s svojim nekdanjim partnerjem Jasonom Sudeikisem.

Kot poroča neimenovani vir, Jason s tem ni imel nič in niti ni vedel, kje in kako bodo dokumenti izročeni mami njegovih otrok. "Izdani so ji bili dokumenti za določitev skrbništva, ki jih imata gospa Wilde in gospod Sudeikis," je povedal vir in dodal: "Gospod Sudeikis ni vedel, kako in kje bo dokument vročen, saj je to odvisno od vpletenega podjetja, ki izdaja sodne pozive in če bi vedel, da se bo to zgodilo tako, bi to zagotovo preprečil. Kuverta je bila izdana na zelo neprimeren način."

Oglasil se je tudi organizator prireditve CinemaCon, kjer je Olivia predstavljala svoj novi film. Za Variety je povedal, da bo ponovno ocenil varnostne protokole, ki so bili na dogodku in da bo skušal priti do dna, kako se je lahko zgodilo kaj takšnega.

Olivia in Jason incidenta nista komentirala.