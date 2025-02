Žvižgi na Sanremu, vseeno slavil Olly

V dvorani je bil večkrat prisoten nemir. Festival, ki se odvija skozi pet večerov, je med občinstvom vzbujal različna pričakovanja glede zmagovalca. Fedez in Simone Cristicchi sta veljala za glavna favorita pred finalnim večerom, a sta v zaključnih nastopih nekoliko izgubila zagon. Fedez se je soočal s tehnično zahtevnostjo skladbe, medtem ko je čustvena moč pesmi Simone dosegla svoj vrhunec že na začetku festivala. Giorgia in Achille Lauro sta prav tako ves teden vodila na stavnicah, na koncu pa sta pristala na šestem in sedmem mestu.

Razglasitev rezultatov je tako spremljalo bučno neodobravanje in presenečenje občinstva. Veliko razočaranje je povzročilo dejstvo, da sta favorita Achille Lauro in Giorgia končala tik pod prvo peterico. Občinstvo je tako večkrat stopilo na noge in svoje nezadovoljstvo izkazalo z glasnimi žvižgi. Nezadovoljstvo pa so gledalci hitro pozabili in Ollyju ob razglasitvi zmage namenili bučen aplavz. Festival običajno nikoli ne mine brez kančka drame. Dokler ne bo objavljen celoten prikaz glasov, ostaja nejasno, katera žirija je prispevala h končnemu rezultatu.