Ko je pevka Celine Dion januarja obiskala Pariz, so opazili tudi njenega postavnega spremljevalca, ki je bil ves čas ob njej in navdušil predvsem predstavnice nežnejšega spola. In mnogi so se vprašali, če je 34-letni plesalec in modni ilustrator Pepe Munoz zvezdnici ukradel srce.

Zdaj je pevka naslovila vse govorice okoli domnevne ljubezni: "Pepe je gej, mislim, da nekateri tega niso vedeli. Je moj najboljši prijatelje, skupaj pleševa in v zadnjem času je zame naredil veliko – tudi držal za roko. To je nekaj, kar že nekaj časa nisem naredila. Objem moškega, ki ima 190 centimetrov, bilo je čudovito ... In ljudje so hitro pomislili, da je na delu romanca. Zame je storil res veliko, za moje duševno zdravje, mojo duhovno plat , mojo moč ... on je moja notranja moč."

Zvezdnica, lastnica petih grammyjev, pa je oboževalca razveselila tudi z novico, da je na delu nov album, ki ga bo naslovila Courage. Navdih za novo glasbo je našla v življenju po smrti njenega soproga Reneja Angelila, na tiskovni konferenci pa je še dodala, da ima v mislih tudi novo turnejo, ki se bo začela septembra v Kanadi. Priljubljena pevka je bila nazadnje na turneji leta 2007.