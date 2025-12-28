Naslovnica
Onkraj glamurja: zvezdniki in njihovo premoženje

Los Angeles, 28. 12. 2025 08.00

Avtor:
E.K.
Margot Robbie

Javno dojemanje zvezdniškega življenja je pogosto zamegljeno z iluzijo glamurja in finančne brezskrbnosti. Vendar se za rdečimi preprogami skrivajo precejšnji in pogosto nepredvideni finančni stroški, ki bremenijo celo najbogatejše. Z nepričakovanimi stroški se je v vzponu slave soočila tudi igralka Margot Robbie, kako pa je videti, ko ne moreš prenehati zapravljati, pa še predobro ve igralec Nicolas Cage.

Ko pomislimo na zvezdnike, se nam v misli najprej prikradejo rdeče preproge, razkošne obleke in na splošno glamurozen življenjski slog. Zdi se, da so finančno popolnoma brezskrbni, vendar pa ima slava tudi svojo, precej drago ceno. Gre za izdatke, ki niso del bleščeče fasade, ampak so nujni za ohranjanje varnosti, zasebnosti in celo duševnega miru. Tehnološki napredek in družbena omrežja so to breme le še povečali, saj zvezdniki postanejo lahek plen za razne vrste nadlegovanja in groženj, kar posledično zahteva ogromne finančne naložbe v varovanje.

Margot Robbie
Margot Robbie
FOTO: Profimedia

Kot je v preteklosti izpostavila Margot Robbie, so določeni vidiki slave povsem nepričakovani. V intervjuju za The Hollywood Reporter je priznala, da če bi vnaprej vedela za ogromne stroške varnostne službe, ki so bili nujni zaradi neprestane poplave smrtnih groženj, bi morda dvakrat premislila, preden bi sprejela vlogo Harley Quinn v filmu Suicide Squad. Ta vloga jo je katapultirala med hollywoodsko elito, vendar pa ji je povzročila tudi ogromno težav. "Samo želela sem si, da bi mi nekdo vse te stvari razložil že na začetku. Ne bi zamerila položaja, v katerem sem se znašla, saj bi vedela, v kaj se spuščam," je tedaj dejala.

Nicolas Cage
Nicolas Cage
FOTO: Profimedia

Nekateri zvezdniki pa imajo povsem drugačne finančne težave – zapravljanje. Nicolas Cage je bil nekoč eden najbolje plačanih hollywoodskih igralcev z zavidanja vrednim premoženjem v višini 130 milijonov evrov. Vendar se je vse skupaj sesulo leta 2009, ko se je znašel na robu bankrota.

Med njegove nenavadne nakupe spadajo dva gradova, dvanajst rezidenc, dvorec v New Orleansu in nenaseljen otok na Bahamih. Če to ni dovolj, si je privoščil še lobanjo dinozavra, luksuzni avtomobil, ki je pripadal iranskemu šahu, osem metrov dolgo grobno kapelo ter zanimive ljubljenčke, hobotnico in par albino kober. Velik del svojega premoženja pa je kljub temu še vedno doniral dobrodelnim organizacijam.

Da bi se zvezdniki izognili takšnim finančnim polomom, kot ga je doživel igralec, je v Hollywoodu močno razvita specializirana panoga premoženjskega svetovanja. Ti strokovnjaki pomagajo slavnim prepoznati finančne pasti ter skupaj z njimi oblikujejo strategije za dolgoročno ohranjanje in rast premoženja, da jim nenadno bogastvo ne spolzi iz rok.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
slava Margot Robbie Nicolas Cage premoženje denar

but_the_ppl_are_retarded
28. 12. 2025 09.12
Onkraj glumarja.
Odgovori
0 0
strupzdravilo
28. 12. 2025 08.36
v rubriki "zvezdniki in njihovo premoženje" pa ne navajajo neke Polone Kranjc in Igorja Mikića tako ko v rubriki "razhodi zvezdnikov", ki jih primerjajo z Nicole Kidman, Tom Cruisom... Ker bi bilo komentiranje verjetno katastrofalno so komentiranje raje zaprli
Odgovori
+1
1 0
Prelepa Soča
28. 12. 2025 09.02
Apropo tvojemu zapisu, redno se ločujejo bogati, ker se lahko, revni pa se, žal, morajo prenašati do smrti, ker nimajk financ za samostojno življenje.
Odgovori
0 0
but_the_ppl_are_retarded
28. 12. 2025 09.29
Jp, je žal res tako. Pol pa pojejo pesti, itd.
Odgovori
0 0
