Operacija hčerk združila Angelino in Brada: Zelo vpletena v vse postopke

Sposobnost sobivanja Angeline Jolie in Brada Pitta je bila dokazana, ko se je nekdanji zakonski par znova združil zaradi hčerk, Zaharein Shiloh Jolie-Pitt. Kot je Angelina zapisala v svojem članku za Time, sta obe deklici nedavno prestali operacijo, vir blizu družine pa je medijem zaupal, da obe deklici dobro okrevata.

Kot je še dejal, sta bila tako Brad kot Angie "zelo vpletena v vse postopke." Poleg tega je Pitt preskočil tudi bafta nagrade, da je bil skupaj s hčerkama. "Bila sta zaskrbljena in ljubeča starša, ki sta stala ob strani."

Zvezdnika pa nista bila sama v skrbi za dekleta. Po navedbah vira so sorojenci vestno bdeli nad sestrama ter "bili zelo potrpežljivi in ustrežljivi", ko so sestre okrevale. "So tesno prepletena družina. Zanje je bilo to velika stvar in vsi so se zbrali skupaj." Vir je še zatrdil, da je bila Angelina "še posebej osredotočena" na podporo Shiloha in Zahare, ko sta prišli iz operacijske sobe: "Nikoli ni zapustila bolnišnice, bila je tako zelo sladka, poistovetila se je z njimi in jih s tem potolažila."

Nek drug vir pa je dodal, da sta bila "oba starša v celotnem procesu enakopravno vključena in osredotočena na njuno počutje." Sodeč po Joliejevem eseju za Time, je imela igralka mirne živce in bila fokusirana na dobro počutje hčerk. V članku je opisala tudi, kako sta se hčerki medsebojno zbližali, "z odločnim pogumom", na katerega je ponosna. "Moja najmlajša hči je naštudirala delo medicinskih sester, tako je lahko tudi sama pomagala. Videla sem, kako so vsa moja dekleta tako preprosto postavile osebne stvari na stran, in na prvo mesto postavile sestri."