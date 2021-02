V Veliki Britaniji odri samevajo, tudi tisti v opernih hišah. Zdravniki v Angliji so si tako omislili strokovno pomoč za bolnike, ki imajo po prebolelem covidu-19 težave z dihanjem. Kdo drug kot operni pevec ima ta del telesa pod vrhunskim nadzorom. Zdaj so zdravniki pevce angažirali za učne ure dihalnih tehnik, bolniki pa so navdušeni in hvaležni.