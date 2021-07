Opičji dreser iz Prijateljev: Schwimmerjevi komentarji so odvratni

Morris je dejal, da sta se z opicami odlično znašla Jennifer Aniston in Matt LeBlanc , s Schwimmerjem pa ni več želel sodelovati. ''Ko je prišel v prostor, so stvari postale mnogo težje. Prišlo je tako daleč, da je David opicam zameril, da so bile tam, očitno je imel s tem velik problem.''

Dodal je: ''Mislim, da je imel David z opicami kar nekaj težav, to je moje mnenje. Na začetku je bil zelo prijateljski, kasneje pa se je iz njih norčeval in se posmehoval. Mogoče se ni mogel skoncentrirati ali pa je bil zaradi opičje prisotnosti nekoliko ljubosumen. Nekaj od tega.''

Schwimmerjeve besede v posebni oddaji so se glasile: ''Rad imam živali. Ljubim primate. Nimam ničesar proti njim, sem ljubitelj živali. Kakor koli, imel sem določene težave. Opica, ki je bila za to priložnost naučena, da nekaj stori ob določenem času, tega ni storila. Ko je potekel čas, so stvari šle narobe, ker opica ni pravilno izpeljala svojega dela. Zato smo morali stvari ponavljati in jih posneti večkrat, ker opica ni zadela trenutka.'' Zato so po njegovem mnenju izgubili kar nekaj smešnih trenutkov, saj se opica ni pravočasno odzvala in postavila na svoje mesto.

Zvezdniku ni bilo všeč niti to, da je opičji dreser svoje ljubljenčke na setu hranil z živimi ličinkami, medtem ko so sedele na igralčevih ramenih. ''Opica je sedela na mojih ramenih, vzela nekaj ličink, jih prelomila na pol, jih pojedla in se me kasneje dotikala po celotnem telesu,'' se neprijetne izkušnje spominja televizijski Ross.