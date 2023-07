Oporoka Arethe Franklin, najdena pod kavčem, je veljavna

Po smrti Arethe Franklin leta 2018 so v njeni zaklenjeni omari skupaj s pogodbami in drugimi dokumenti našli oporoko iz leta 2010, kmalu za tem pa so pod kavčem v zvezku našli še oporoko iz leta 2014. Pevkina sinova Kecalf in Edward Franklin sta na sodišču trdila, da bi morala obveljati oporoka, najdena pod kavčem, medtem ko je sin Ted White ml. zagovarjal prvo oporoko, ki je bila napisana leta 2012. Porota na Michiganskem sodišču je odločila v prid Kecalfa in Edwarda Franklina.

Poznejša oporoka, ki je bila sedaj določena za veljavno, navaja, da si bodo trije bratje, vključno s Tedom Whitom ml., enakomerno razdelili Arethine glasbene honorarje in bančna sredstva, medtem ko bodo najmlajši otrok Kecalf in njegovi otroci podedovali tudi pevkino posestvo v Michiganu (ocenjeno na milijon evrov) in njena vozila.

White je na sodišču trdil, da mora obveljati oporoka iz leta 2010. Ta je predvidevala enakomernejšo porazdelitev premoženja in določala, da se morata brata Franklin udeležiti "poslovnega izobraževanja in pridobiti potrdilo ali diplomo", če želita priti do svojega deleža. Oporoka iz leta 2014 te zahteve ne vključuje. Po navedbah The New York Timesa je bila ta oporoka bolj podrobno napisana in je na vsaki strani vsebovala Arethin podpis.

Najstarejši sin Clarence, ki živi v oskrbovanem stanovanju pod skrbništvom, ni bil vpleten v pravni spor. Ostali trije sinovi so se pred sojenjem z njegovim skrbnikom dogovorili, da bo prejel del premoženja, katerega vrednost ni bila javno razkrita.