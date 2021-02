Opozorilo za Gwyneth Paltrow: Pazljivo z nasveti glede okrevanja po okužbi

Gwyneth Paltrow je pred kratkim razkrila, da je covid-19 prebolela že na samem začetku pandemije, ter dodala, da se s posledicami bori še danes. Težave, ki jo pestijo, je opisala kot utrujenost in nejasnost misli ter težave s koncentracijo. Ob tem je nanizala tudi nekaj predlogov in nasvetov, kako po preboleli bolezni čim bolje okrevati.

Sedaj se je odzval Stephen Powis , ki je na čelu angleške državne zdravstvene službe, in poudaril, da bi morali vplivni zvezdniki, kot je Gwyneth, previdneje govoriti o nasvetih in ravnanju v primeru okužbe s koronavirusom.

"Tako kot virus se čez meje raznašajo tudi napačne informacije, ki po poti mutirajo in se ob tem razvijajo," je dejal in dodal, da zato po njegovem mnenju vse spletne platforme, vključno z YouTubom, nosijo veliko odgovornost. "Dolgo okrevanje po okužbi zahteva pomoč resne znanosti. Vsi vplivneži, ki uporabljajo družbena omrežja, imajo dolžnost do odgovornosti in skrbnega ravnanja," je še dodal.