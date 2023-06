Opozorilo oboževalcem Harryja Stylesa: kampiranje pred stadionom prepovedano

Harry Styles prihodnji teden, 20. in 21. junija, v okviru svoje svetovne turneje Love on Tour nastopa v Cardiffu na stadionu Principality. Kot številni svetovni zvezdniki, ima tudi on goreče oboževalce, ki so zanj pripravljeni prenočiti v šotoru pred stadionom, da bi si zagotovili dobro mesto na koncertu. Predstavnik za javnost valižanskega stadiona jih je zato opozoril, da je kampiranje pred prizoriščem strogo prepovedano. Pevčevim oboževalcem je predlagal, naj si poiščejo drugo nastanitev, čakanje v vrsti pa bo dovoljeno le na dan koncerta.

29-letni zvezdnik je najprej v Cardiffu napovedal zgolj en koncert, ki je bil takoj razprodan, zato je dodal še en datum. Povpraševanje po vstopnicah je namreč izjemno veliko, ljudje pa na njegov koncert pripotujejo tudi iz drugih držav, kot so Združene države Amerike, Francija in Španija. Za njegov koncert v Manchestru so najbolj goreči oboževalci kar tri dni kampirali pred prizoriščem v upanju, da si bodo zagotovili dobro mesto v množici.