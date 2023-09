Oprah in The Rock sta obljubila finančno pomoč žrtvam na Mauiju

Dwayne 'The Rock' Johnson in Oprah Winfrey sta ustanovila sklad za neposredna plačila ljudem na Havajih, ki so jih prizadeli gozdni požari na otoku Maui. Sklad, ki sta ga poimenovala The People's Fund of Maui oziroma Ljudski sklad Mauija načrtuje, da bi vsak mesec izplačal 1 103 evrov tisočem žrtev požarov, ki so ta mesec zajeli otok.

Oprah Winfrey in Dwayne 'The Rock' Johnson sta donirala 10 milijonov evrov za začetek zbiranja sredstev žrtvam požarov na Havajih in prosita javnost za nadaljnje donacije. Uradno število smrtnih žrtev znaša 115, vendar veliko ljudi tri tedne pozneje še vedno pogrešajo. Denar bo namenjen odraslim, katerih domove so uničili požari v Lahaini in Kuli na Mauiju.

Na voljo je lastnikom stanovanj in najemnikom, ne pa lastnikom, ki ne živijo v uničenih objektih. "S tesnim sodelovanjem s cenjenim svetovalnim odborom ter podporo lokalne skupnosti in spoštovanih starejših, bo novi sklad služil kot most za zagotavljanje gotovine neposredno prizadetim družinam in posameznikom, tako da bodo lahko osebno določili, kako najbolje uporabiti sredstva zase," pravi uradno sporočilo sklada.

"Ljudje lahko imajo lastno agencijo, se lahko sami odločajo o tem, kaj potrebujejo in kaj potrebuje njihova družina - to je naš cilj," pa je v videu, ki sta ga na Instagramu delila voditeljica in igralec, povedala Oprah. "Tudi v najtežjih časih ljudje Mauija stopimo skupaj in se dvignemo - to nas dela močnejše," pa je dodal Rock. "Nadvse hvaležni smo, da sodelujemo s cenjenimi voditelji skupnosti Mauija pri ustanovitvi Ljudskega sklada Mauija. Ti voditelji ponujajo svoje smernice, da bi zagotovili, da lahko naš sklad da denar neposredno v roke tistih posameznikov, ki so najbolj prizadeti," sta še dodala zvezdnika.