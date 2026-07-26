Oprah je v resnici Orpah: To sem izvedela šele pri dvajsetih

Igralka Keke Palmer je v svojem podkastu gostila legendarno televizijsko voditeljico Oprah Winfrey, med intervjujem pa je tema pogovora nanesla na pravo ime 72-letnice, ki se je rodila kot Orpah Winfrey.
"Nihče ni vedel, kako se to črkuje," se je v pogovoru spominjala voditeljica, ki vrsto let za svoje pravo ime sploh ni vedela. "V rojstnem listu piše Orpah, klicali pa so me Oprah. Torej je razlika le v tem, ali je p pred črko r ali za njo. Ko so enkrat začeli z Oprah, je bilo to to," je povedala.
Čeprav se je zamenjava zgodila že v otroštvu, je Winfrey razkrila, da je resnico o svojem imenu odkrila šele desetletja pozneje. "Šele ko sem bila stara približno 20 let ali kaj podobnega, sem spoznala, da to ni moje pravo ime."
Zgodbo o svojem pravem imenu je voditeljica sicer delila že leta 2005 v sklopu svoje pogovorne oddaje, a s priljubljenostjo družbenih omrežij je širši del javnosti šele sedaj prvič slišal za pravo ime zvezdnice.
Orpah je bila svetopisemska osebnost, omenjena v Rutini knjigi v Stari zavezi. Bila je Moabitka in snaha Naomi, ki se je po smrti svojega moža odločila, da se vrne k svojemu ljudstvu, medtem ko je njena svakinja Ruta ostala z Naomi in odšla v Betlehem. Ime Orpah se v hebrejščini pogosto povezuje s pomenom 'hrbet' ali 'tista, ki se obrne stran', kar simbolizira njeno odločitev, da zapusti svojo taščo in se vrne v domovino.
Keke Palmer je vsestranska ameriška igralka, pevka in televizijska voditeljica, ki je svojo kariero začela kot otroška zvezdnica. Znanje in prepoznavnost si je pridobila z nastopi v filmih, kot sta 'Akeelah and the Bee' in 'Nope', ter v številnih televizijskih serijah. Poleg igranja je aktivna tudi v medijskem prostoru kot ustvarjalka vsebin in voditeljica, kjer s svojimi intervjuji pogosto raziskuje osebne zgodbe znanih osebnosti.
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