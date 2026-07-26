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Oprah je v resnici Orpah: To sem izvedela šele pri dvajsetih

Los Angeles, 26. 07. 2026 09.17 pred 26 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Oprah

Slavna televizijska voditeljica Oprah Winfrey je šele pri dvajsetih spoznala, da njeno pravo ime ni Oprah, temveč Orpah. "Ime prihaja iz Svetega pisma," je razkrila v svežem podkastu in pojasnila, da je sprememba imena v resnici posledica napake.

Igralka Keke Palmer je v svojem podkastu gostila legendarno televizijsko voditeljico Oprah Winfrey, med intervjujem pa je tema pogovora nanesla na pravo ime 72-letnice, ki se je rodila kot Orpah Winfrey.

Oprah Winfrey
Oprah Winfrey
FOTO: AP

"Nihče ni vedel, kako se to črkuje," se je v pogovoru spominjala voditeljica, ki vrsto let za svoje pravo ime sploh ni vedela. "V rojstnem listu piše Orpah, klicali pa so me Oprah. Torej je razlika le v tem, ali je p pred črko r ali za njo. Ko so enkrat začeli z Oprah, je bilo to to," je povedala.

Čeprav se je zamenjava zgodila že v otroštvu, je Winfrey razkrila, da je resnico o svojem imenu odkrila šele desetletja pozneje. "Šele ko sem bila stara približno 20 let ali kaj podobnega, sem spoznala, da to ni moje pravo ime."

Zgodbo o svojem pravem imenu je voditeljica sicer delila že leta 2005 v sklopu svoje pogovorne oddaje, a s priljubljenostjo družbenih omrežij je širši del javnosti šele sedaj prvič slišal za pravo ime zvezdnice.

Razlagalnik

Orpah je bila svetopisemska osebnost, omenjena v Rutini knjigi v Stari zavezi. Bila je Moabitka in snaha Naomi, ki se je po smrti svojega moža odločila, da se vrne k svojemu ljudstvu, medtem ko je njena svakinja Ruta ostala z Naomi in odšla v Betlehem. Ime Orpah se v hebrejščini pogosto povezuje s pomenom 'hrbet' ali 'tista, ki se obrne stran', kar simbolizira njeno odločitev, da zapusti svojo taščo in se vrne v domovino.

Keke Palmer je vsestranska ameriška igralka, pevka in televizijska voditeljica, ki je svojo kariero začela kot otroška zvezdnica. Znanje in prepoznavnost si je pridobila z nastopi v filmih, kot sta 'Akeelah and the Bee' in 'Nope', ter v številnih televizijskih serijah. Poleg igranja je aktivna tudi v medijskem prostoru kot ustvarjalka vsebin in voditeljica, kjer s svojimi intervjuji pogosto raziskuje osebne zgodbe znanih osebnosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
oprah ime voditeljica

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KOMENTARJI1

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Soraja
26. 07. 2026 09.44
Vrhovna satanistka!
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