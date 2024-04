Oprah namesto k psihologu na terapijo hodila k prijateljici Gayle King

Oprah Winfrey je 25 let v svoji uspešni pogovorni oddaji delila dragoceno modrost, da bi spodbudila osebno rast in pomagala drugim krmariti v njihovih življenjih. Toda kam se je Winfrey obrnila po samopomoč? "Nikoli nisem bila pri terapevtu, ker sem jih imela toliko v oddaji, toda moja prava terapija je izhajala iz tega, da sem vsak večer debatirala o vsem, kar se je dogajalo čez dan, z Gayle ," je povedala za People v intervjuju za posebno številko revije ob 50. obletnici.

Gayle King in Oprah sta prijateljici že skoraj pol stoletja. "Ni bilo dneva, da bi zamudili telefonski klic in govorili o tem, kaj se je zgodilo v najinih dnevih," pravi o njuni vezi, ki sega v čas lokalne televizije v Baltimoru, ko je bila Winfreyjeva 22-letna voditeljica poročil, Gaylova pa 21-letna asistentka produkcije in pisateljica na postaji.

Močen duo je v desetletjih skupaj prečkal številne mejnike. Neizmerno zvesti in vedno resnični ena do druge: "Tudi če tega nočeš slišati," je Winfrey povedala za omenjeno revijo leta 2022. Delita si podobne vrednote in filozofije o življenju ter uživata v dobrem obroku, odličnem filmu in živahni razpravi okoli aktualnih dogodkov. "Leta kasneje sem spoznala, ko sem se s strokovnjakom pogovarjala o nečem drugem, da je bila to moja terapija, to je bila moja sprostitev. Tako sem se ne samo ohranjala prizemljeno, ampak sem se s tem vsak dan tudi uravnavala."