Oprah: Nisem vedela, da bo šla Meghan tako daleč

Čeprav je Oprah kraljica pogovornih oddaj, je bila pri 67 letih presenečena. Pred kratkim je v intervjuju neke pogovorne oddaje, v kateri je bila gostja, priznala, da je bila tudi sama presenečena nad vsemi priznanji in celo obtožbami, ki sta jih v odmevnem marčevskem intervjuju podala Meghan Markle in princ Harry .

Oprah je dejala, da ni pričakovala, da bo intervju s Harryjem in Meghan tako odmeven na obeh straneh Atlantika. "Nisem vedela, da bo imel intervju tako velik vpliv – in ta še kar ne pojenja. Naš skupni namen je bila resnica. Želela sta povedati svojo zgodbo, vendar tako, da bi lahko bila čim bolj iskrena," je dejala Winfreyjeva.

Priznala je, da je bila presenečena, ko je vojvodinja, ki je mešane rase, dejala, da je kraljeva družina izrazila skrb nad tem, kako temno polt bo imel dojenček. "Kaj? Misliš resno? Res vse to pripoveduješ?" je Oprah povedala, kaj ji je rojilo po glavi ob obtožbah, da je kraljeva družina rasistična.

To poletje pa naj bi izšel ponatis knjige V iskanju svobode, ki ji bodo dodana nova poglavja. Ta naj bi zajemala prav intervju z Oprah, smrt princa Filipa ter odziv na intervju in nadlegovanje Meghan po njem.

"Ta intervju je bil tako močan zato, ker si je par tako zelo želel povedati resnico, pri tem pa je bil zelo iskren in ranljiv," je o vplivu marčevskega intervjuja dejala voditeljica. Razložila pa je tudi, kako zelo se je ekipa potrudila, da ni nihče izdal nobenih informacij ali vsebine več kot tri ure dolgega intervjuja.

Knjiga naj bi vključevala tudi kraljičino odločitev, da Harryju odvzame vojaška odlikovanja, kar naj bi ga zelo prizadelo. V knjigi bosta opisana selitev Harryja in Meghan v Kalifornijo in njuno sodelovanje z medijskimi hišami. Ponatis knjige pa naj bi tako samo še povečal prepad med kraljevo družino in parom, ki se je odpovedal monarhiji.

"Intervju je sprožil bombo nad kraljevo družino in večina izmed njenih članov si še vedno skuša opomoči od tega. Knjiga pri tem ne bo pomagala," je dejal nek vir iz palače.