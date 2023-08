Oprah o Beyoncejini turneji: Še nikoli nisem doživela česa tako transcendentnega

"Še nikoli v življenju nisem doživela česa tako transcendentnega, kot je Boyoncejin Renaissance Tour. Ta vrsta talenta, sinergije in izražanja je nekaj, kar prihaja neposredno iz vira, ki ustvarja planete. Plesalci, produkcija, glasbeniki in ekipa spredaj in za kulisami so popolnoma usklajeni, da ustvarijo renesanso v današnjem svetu. To morate videti," je z odkritim navdušenjem na svoj Instagram profil zapisala legendarna televizijska voditeljica Oprah Winfrey in s sledilci delila videoposnetek iz prve vrste na enem od koncertov v New Jerseyju.

Oprah se je koncerta udeležila v družbi dobre prijateljice in televizijske voditeljice Gayle King in pevkine mame Tine Knowles-Lawson in skupaj so uživale ob notah uspešnice Break My Soul. V drugem posnetku, ki je bil deljen na profilu Oprah Daily, je moč videti plesne gibe 11-letne Blue Ivy . "Tako navdušeni smo nad nastopom Blue Ivy na odru, ko se pridruži svoji mami Beyonce. In kdo jo še ponosno bodri? Babica Tina Knowles, seveda!"

Winfreyjeva je sledilcem zaupala, da ni mogla ne govoriti ne kričati med nastopom, saj da je zaradi talenta, ki ga ima pevka, ostala brez besed."Moje telo je vso noč vibriralo. Sanjala sem Beyonce. Navdušena sem nad količino ustvarjalnosti, energije, sinergije, usklajevanja, točno to, kar je potrebno. In ona je na čelu vsega tega in to lahko vidite, od vsakega kostuma do vsakega giba. Priklanjam se temu. Priklanjam se," je rekla in se priklonila kameri.

To pa ni vse. Oprah je v nadaljevanju dejala: "Zdi se mi, da je znak izrednega umetnika to, da iz izkušnje prideš ven z željo po biti boljši. Počutila sem se, kot da bom v svojem življenju boljša." In čeprav bi zaradi svojega imena brez težav dobila dostop do zaodrja, je voditeljica dejala, da je vesela, da Beyonce po nastopu ni videla, saj da bi planila v jok.