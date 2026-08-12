Oprah po sedmih letih v javnosti s partnerjem Stedmanom Grahamom

Oprah Winfrey je naredila izjemo in se v javnosti pojavila s svojim partnerjem Stedmanom Grahamom, s katerim je v zvezi že štiri desetletja. 70-letnica je pred 40. obletnico svoje pogovorne oddaje priredila srečanje za nekdanje sodelavce, s katerimi se je sestala po 15 letih. Zabava je potekala v restavraciji kuharskega mojstra Arta Smitha, trojica pa je skupaj pozirala ob pladnju ocvrtega piščanca.

Oprah Winfrey in Stedman Graham leta 2019 na gala prireditvi. FOTO: Profimedia

"Po 15 letih smo se znova srečali. Večer z veliko ljubezni in veselja. Za vedno ti bom hvaležna, Oprah," je na družbenem omrežju ob fotografiji Smitha in Oprah s partnerjem pripisala producentka oddaje Jill Van Lokeren. Zvezdnica je za to priložnost oblekla športni kostim svetle barve, pod njim pa je nosila bež bluzo. Obula je bele športne copate, videz pa dopolnila s sončnimi očali. Graham, ki je direktor svojega podjetja, ki se ukvarja s svetovanjem in marketingom, pa je za to priložnost nadel črno moško obleko in klasično belo srajco.

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"Ne morem verjeti, da bo naslednji mesec minilo 40 let od prve oddaje The Oprah Winfrey Show. Hvala, da ste bili najboljša ekipa vseh časov," pa je v videu, ki ga je objavila na družbenem omrežju, dejala voditeljica. Kljub temu da sta Winfrey in Graham par že od leta 1986, pa zveze nista nikoli izpostavljala pod soji žarometov. Nazadnje sta se v javnosti skupaj pojavila leta 2019 na gala prireditvi, je poročala revija Hello!. Spoznala sta se na dobrodelnem dogodku, preden sta postala par, pa sta bila nekaj časa le prijatelja.

Oprah Winfrey in Stadman Graham leta 1987. FOTO: Profimedia

Čeprav sta se leta 1992 zaročila, sta zaroko leto dni pozneje preklicala. Oprah je leta 2020 njuno odločitev pojasnila: "Spoznala sem, da si ne želim zakona. Želela sem le, da me zaprosi. Želela sem vedeti, ali meni, da sem dovolj vredna, da bi me imel za ženo, nisem pa želela žrtvovati ničesar ali sprejemati kompromisov, ki jih vsakodnevno zahteva zakonsko življenje."

Leta 2019 je za People dejala, da ni nikoli obžalovala svoje odločitve, da ni stopila pred oltar ali imela otrok. Kot je dodala, se je zavedala, čemu vse bi se morala odpovedati, če bi želela postati mati.