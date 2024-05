Oprah se je opravičila, ker je imela velik vpliv na 'kulturo hujšanja'

"Bila sem voljna udeleženka te kulture in sem jo vzpodbujala prek svojih platform, revije, svoje oddaje in po spletu. Ne morem vam povedati, koliko oddaj o preobrazbah in hujšanju sem posnela in so postale stalnica, odkar delam na televiziji," je povedala in se spomnila, ko je v svojo oddajo dala pripeljati 30 kilogramov maščobe, ki je predstavljala njeno izgubljeno težo, ko se je poslužila intenzivne tekoče diete, ki jo je držala več mesecev.

"Povedala sem že, da najbolj obžalujem, da sem dala v studio pripeljati tisti kup maščobe. Z njim sem sporočala, da je stradanje z dieto, pri kateri samo pijete dosti tekočine, pravilno in je postavilo standard, ki ga nisem uspela vzdrževati ne jaz ne nihče drug," je dejala v nedavni oddaji, kjer so se ji pridružile še igralke Rebel Wilson, Amber Riley in Busy Philipps ter nekaj zdravnikov.