Oprah spoznala prijateljičinega prvega vnuka

Oprah Winfrey je končno spoznala prvega vnuka svoje najboljše prijateljice Gayle King. Slavna voditeljica je videoposnetek ganljivega srečanja delila na družbenem omrežju Instagram. Na posnetku 63-letna Oprah in njen 70-letni dolgoletni partner Stedman Graham v družbi najbližjih pred svojim domom pričakata trimesečnega Luco, vsi pa pojejo afriške napeve, med njimi tudi uvodno pesem iz filma Levji kralj.

Prazniki so za voditeljico Oprah bili še bolj posebni, saj je zvezdnica prav v teh dneh spoznala prvega vnuka svoje najboljše prijateljice Gayle King. Trimesečnega Luco so ji predstavili kar na domačem dvorišču, kjer je slavna voditeljica v krogu svojih najdražjih prvič pestovala otroka Kirby Bumpus in njenega moža, Virgila Millerja, ki sta se decembra leta 2020 poročila v Oprahini hiši v Santa Barbari.

"Vem, da si me prišel spoznat in jaz sem čakala, da spoznam tebe," je dejala Oprah malemu Luci in poljubila njegovo ročico. Srečanje je zamudila Gayle, ki v tem času še ni izpolnjevala strogih pravil, pod katerimi so se gostje tudi srečali. "Vsi, ki bodo praznike preživeli v moji hiši, morajo biti cepljeni, testirani in ostati v karanteni," je zapisala slavna voditeljica in dodala: "Stedman to imenuje ‘politika’, saj se tako strogo držim pravil."

"To je bilo prvo druženje izven najinega mehurčka. Vedela sva, da je čas, da prirediva spoznavno srečanje z malim Luco, ki ga še nihče med nami ni spoznal," je o druženju zapisala Oprah in dodala, da ga je fantkova babica zamudila, a se jim bo pridružila takoj, ko bo izpolnjevala vse stroge pogoje, ki jih je postavila njena najboljša prijateljica.

Gayle King je septembra sporočila, da sta se njena hči in zet razveselila prvega skupnega otroka: “Kirby je bila odpuščena iz bolnišnice, jaz pa sem sedla na letalo in jo celo prehitela ob prihodu domov, saj je dolgo časa čakala na odpustnico. Že dolgo časa sem si želela postati babica in res je nekaj posebnega, ko svojega otroka opazuješ pri tem, kako sam postane starš. Nora sem nanj,” je dejala v oddaji CBC This Morning.