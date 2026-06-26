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Spor, povezan z Whitney Houston: Oprah trdi eno, Houstonova ekipa drugo

Chicago, Illinois, 26. 06. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Oprah in Whitney

Oprah Winfrey je po petnajstih letih razkrila podrobnosti o incidentu, v katerega je bila vpletena Whitney Houston. Medtem ko voditeljica trdi, da je bila pevka omamljena, njena ekipa trdi, da je šlo zgolj za ponesrečen padec.

Včasih pridejo nekatere zgodbe na plano z zamikom. Eno takšnih je več kot petnajst let skrivala voditeljica priljubljene pogovorne oddaje Oprah Winfrey. Prikrila naj bi namreč neljubi incident med nastopom legendarne pevke Whitney Houston v svoji oddaji, potem ko je slednja padla z odra.

Po njenih besedah naj Houstonova takrat ne bi jemala drog – tako so ji vsaj zatrjevali. Vendar Winfreyjeva trdi, da je pevka padla z odra, ko bi morala nastopiti pred občinstvom. "Tisti dan, ko je prišla v mojo oddajo, da bi nastopila pred občinstvom, je bila pod vplivom drog in je padla z odra," je zatrdila Winfreyjeva. Kot je pojasnila, je zato nemudoma stekla k občinstvu in jih prosila, naj fotografij in posnetkov incidenta ne objavljajo.

Oprah Winfrey.
Oprah Winfrey.
FOTO: Profimedia

"Prosila sem jih, naj ne objavijo teh fotografij, ker bi ji to uničilo življenje, in tega niso storili. Danes mi to nikakor ne bi uspelo," je dodala. Kmalu po njeni izjavi se je odzval tudi predstavnik Whitney Houston, ki je za TMZ izjavil, da je pevka res padla, vendar med tonsko vajo. Razloga pa: tema in nepoznavanje odra. V izjavi so zavrnili Winfreyjino trditev, da je bila Houstonova takrat pod vplivom drog.

"Whitney je absolutno padla z odra, vendar je bilo to med tonsko vajo, zaradi teme v prostoru in njenega nepoznavanja odra. Absolutno ni bila omamljena," je zapisano v izjavi.

Whitney Houston
Whitney Houston
FOTO: Reuters

Dodali so, da je nepošteno povezovati vsako epizodo njenega življenja z odvisnostjo, in dejali, da je treba o pevki povedati resnico.

Whitney Houston je umrla februarja 2012 v starosti 48 let, potem ko se je utopila v kadi, kot dodatna vzroka smrti pa so navedli še bolezni srca in uživanje kokaina.

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