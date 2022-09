Oprah Winfrey: Harry in Meghan bi se lahko pobotala s kraljevo družino

Oprah Winfrey , ki je dobra prijateljica Meghan Markle , je prepričana, da se lahko odcepljena člana kraljeve družine pobotata s sorodniki. Prav smrt kraljice Elizabete II. naj bi bila po mnenju 68-letne voditeljice prava priložnost, da se lahko družinski člani ponovno povežejo in pokrpajo skrhane družinske vezi, ki so v zadnjih dveh letih visele na nitki.

"Menim, da se vse družine, tudi moj oče je pred kratkim umrl, zberejo na slovesnoti, ko skupaj pokopljejo svojega ljubljenega, hkrati pa je to tudi priložnost, ko se lahko ponovno spravijo," je za Extra povedala 68-letnica in dodala: "Upam, da se bo tudi tukaj zgodilo tako." Zvezdnica je stanje v kraljevi družini komentirala po tem, ko sta vojvodinja in vojvoda Susseški pokazala enotnost s kraljevo družino v teh težkih časih in v javnost stopila v družbi princa Williama in njegove žene.