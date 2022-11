Oprah Winfrey izdala seznam predlogov za božična darila

Božični prazniki se bližajo, zato je voditeljica Oprah Winfrey izdala težko pričakovani seznam njenih najljubših stvari iz leta 2022. To je že 26. različica njenih slavnih predlogov za božično obdarovanje. "To leto slavimo manjša podjetja – družinska podjetja, lokalne proizvajalce in podjetja, ki so jih ustanovili temnopolti podjetniki in ženske," je zvezdnica zapisala v izjavi za javnost.

Seznam vključuje 104 darila, ki so razporejena v deset kategorij: moda, knjige, udobje, kuhinja, lepota, otroci, wellness, dom, hrana in tehnologija. Cene izdelkov so različne, je pa Oprah poskrbela, da je na seznam uvrstila tako cenovno dostopne izdelke kot tudi darila za tiste, ki so za svoje najbližje pripravljeni odšteti večje vsote denarja.

Na seznamu so se med drugim znašli električni vžigalnik, kavni aparat, ovitek za telefon v obliki verižice, pižama, copati, šal, podstavek za kozarec, kartice s pomenljivimi sporočili, začimbe za mešanje koktajlov in posebna posoda za rezanje francoske štruce. Med knjigami, ki jih predlaga, pa so med drugim zgodbe za lahko noč, namenjene "mladim upornicam", in njena avtorska knjiga The Life You Want.