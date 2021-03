Oprah Winfrey: kraljica in princ Filip nista komentirala Archiejeve barve kože

Po odmevnem intervjuju Meghan Markle in princa Harryja so se na družbenih omrežjih vsuli komentarji in sprožila ugibanja, kdo iz kraljevih vrst je bil tisti, ki je še pred rojstvom Harryjevega prvorojenca Archieja v palači dajal neprimerne pripombe, in sicer ali se bo Archie rodil kot temnopolt ali svetlopolt otrok.

Spomnimo: Meghan je slavni voditeljici v intervjuju zaupala, da ko je pod srcem nosila Archieja, je v palači večkrat poslušala pripombe, češ kakšnega otroka bo rodila. Skrbelo jih je namreč, da otrok ne bo svetlopolt, saj je Meghan mulatka: njena mama je temnopolta, oče svetlopolt: "Velikokrat jih je skrbelo, kako temna bo njegova koža, ko se bo rodil."

Oprah je bila danes zjutraj gostja v oddaji This Morning, kjer je voditeljici Gayle King v javljanju v živo zaupala vse, kar ve. 36-letna princ Harry in 39-letna Meghan sicer nista popolnoma odstrla tančice skrivnosti, sta pa Oprah za kamero povedala, da v pogovorih o barvi kože nista sodelovala Harryjeva stara starša, kraljica Elizabeta in princ Filip.

"Identitete te osebe ni delil z menoj. Toda hotel se je prepričati, da sem seznanjena in če bom imela priložnost to deliti, da naj povem, da v pogovorih (glede pravnukove barve kože) nista bila vpletena njegova babica Elizabeta niti njegov dedek Filip ... Ni mi povedal, kdo je bil vpleten v te pogovore (o rasizmu). Kot ste videli, sem poskušala dobiti ta odgovor pred kamero in izza nje," je dejala 67-letna voditeljica Oprah. Zanimivo pa je, da Harry še vedno ščiti identiteto tistega, ki je to storil.