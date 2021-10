Oprah Winfrey: Nimam veliko prijateljev

Oprah Winfrey je zelo zadržana oseba, ki zase pravi, da nima veliko prijateljev. Pred dnevi je gostovala v podcastu Making Space s Hodo Kotb, pridružila pa se ji je tudi dolgoletna prijateljica Maria Shriver. Ženski sta spregovorili o svojem prijateljstvu, ki traja že 42 let. Kot je dejala Winfreyjeva, naj bi se med njima takoj vzpostavila duhovna povezava.

67-letna zvezdnica pogovornih oddaj Oprah Winfrey je bila gostja podcasta, ki ga vodi Hoda Kotb, v katerem sta s prijateljico Mario Shriver spregovorili tudi o svojem prijateljstvu in povezanosti. Oprah je med pogovorom razkrila, da ima smo tri bližnje prijatelje, v zadnjih nekaj letih pa jih je v svoj krog sprejela še nekaj. "Spoznala sem jo nekega jutra, ko sem delala jutranji program. Jaz sem šele prišla, ona pa je delala vso noč. Bila je v kopalnici, kjer si je z vodo umivala obraz, in takrat sva začeli svoj prvi pogovor," je opisala dogodek Oprah. "Vsakič pomislim, da je bil to nek spiritualno pomemben dogodek, saj je ona moja prava prijateljica že vso mojo kariero in me ohranja prizemljeno," je še dodala.

icon-expand Oprah Winfrey in Gayle King FOTO: Instagram

"Nimam veliko prijateljev. Vsi poznajo Gayle King. In potem je tukaj še Bob Greene. To je vse. Gayle in Mario sem spoznala ob približno istem času in z njima sem prijateljica že več kot 42 let. V resnici nisem nikoli razširila tega kroga prijateljev. Sicer sem še nekaj prijateljstev sklenila v odraslost, zlasti v zadnjih petih letih," je še razkrila 67-letnica. Maria je njuno prijateljstvo opisala kot globoko, preprosto ter polno zaupanja in stalnosti. Zanjo so pomembne malenkosti, kot je prinašanje kave, kar je Winfreyjeva z veseljem počela, s tem pa okrepila njuno prijateljsko vez. "To me je resnično ganilo, saj nisem tako odrasla. Nihče mi ni nikoli prinesel skodelice kave ali kozarca vode. Čeprav imam zelo tesen odnos s svojo mamo, me tudi ta nikoli ni razvajala na ta način. Na nek način sva razvajali druga drugo," je dejala Oprahina prijateljica.