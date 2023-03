Oprah Winfrey o Meghan in princu Harryju: Naredita naj, kar je najbolje zanju

Oprah Winfrey je bila ena prvih, ki je z intervjujem, v katerem sta gostovala princ Harry in Meghan Markle, razburkala javnost. Prav njej sta namreč zaupala, zakaj sta zapustila kraljevo družino in se preselila v Združene države Amerike. Obenem je voditeljica tudi dobra prijateljica vojvodinje Susseške, zato je bila v eni izmed oddaj deležna vprašanja, ali naj se zakonca udeležita kronanja kralja Karla III. Odgovorila je, naj storita tako, kot mislita, da je najbolje zanju in za njuno družino, a da je v resnici nihče ni vprašal za mnenje.

Udeležba princa Harryja in Meghan Markle na kronanju kralja Karla III. je še vedno pod vprašajem in v javnosti se vsakodnevno pojavljajo ugibanja o tem, kakšna bo njuna odločitev. Ker zakonca o svoji prisotnosti na največjem letošnjem dogodku v Veliki Britaniji še vedno molčita, so o njuni odločitvi povprašali tudi priznano voditeljico Oprah Winfrey, ki je igralkina dobra prijateljica.

icon-expand Oprah Winfrey je razkrila, kaj si misli o odločitvi princa Harryja in Meghan Markle na kronanju. FOTO: Profimedia

"Mislim, da bi morala narediti tisto, kar mislita, da je najbolje zanju in za njuno družino," je odgovorila na vprašanje, kako bi se vojvoda in vojvodinja Susseška morala odločiti. "To je moje mnenje in mislim, da je najbolj bistveno, da se vprašata, kaj je najbolje zanju. A mene niso vprašali za mnenje," je z nasmehom še dodala zvezdnica, ko je gostovala v oddaji CBS Mornings pri voditeljici Gayle King.

Kot je potrdil tiskovni predstavnik para, sta že prejela vabilo na kronanje, a končne odločitve še nista sporočila. Na njuno odločitev bo zagotovo vplivala tudi odsotnost članov kraljeve družine na nedavnem krstu princese Lilibeth Diane, ki se ga ni udeležil nihče od povabljenih. Njuni odnosi z monarhijo so namreč precej napeti že od njune selitve leta 2020, trenja pa so dodatno poglobila tudi vsa razkritja v intervjujih, seriji in Harryjevi knjigi spominov, v kateri je iskreno spregovoril o odnosih med družinskimi člani.

69-letnica, ki je bila leta 2018 prisotna na poroki para, je marca 2021 zakonca gostila v svoji oddaji. Takrat sta ji zaupala razloge za selitev iz Londona, razkrila mnoge temne skrivnosti monarhije in s tem razburkala javnost, predvsem pa razjezila člane kraljeve družine. Televizijska ikona je par pri njuni odločitvi o izstopu sicer že od začetka podpirala. "Podpiram ju 1000-odstotno. Veste, zakaj ju podpiram? Ker verjamem, da sta o tem dolgo razmišljala in se pravilno odločila," je povedala za TMZ.