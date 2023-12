Oprah Winfrey priznala, da jemlje zdravila za hujšanje

Oprah Winfrey je v intervjuju za revijo People dejala, da je njen vitkejši videz rezultat zdravil za hujšanje in holističnega pristopa. Pojasnila je, da zdravila uporablja "kot orodje" za uravnavanje telesne teže, ker čuti, da ga potrebuje, in priznala, da se je morala zaradi tega spoprijeti "s svojo sramoto" .

"Dejstvo, da v mojem življenju obstaja zdravniško odobren recept za obvladovanje telesne teže in ohranjanje zdravja, se mi zdi olajšanje, odrešitev, darilo ter ne nekaj, za čimer bi se skrival in zaradi česar bi se ti ljudje posmehovali," je za omenjeno revijo povedala 69-letna Oprah. "Popolnoma sem končal s sramotenjem drugih ljudi in še posebej sebe."