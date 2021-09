Oprah Winfrey skrbi za Združene države Amerike

"Skrbi me za državo in zaskrbljujoče se mi zdi stanje, v katerem smo se znašli kot državljani. 'Skrbi me' niti ni pravi izraz. Opazujem to distanco ter nezmožnost videti različne poglede in slišati drug drugega. Vse to nas vodi do tega, da ne slišimo več resnice nekoga drugega, in vsi vemo, da to ne vodi do ničesar dobrega," je dejala Oprah.

"Veliko razmišljam o teh stvareh, a se jih v resnici ne bojim. Na delu so tudi višje sile, energija, ki je višja od mojih misli in osebnosti," je še povedala in dodala, da je še veliko drugih dejavnikov, ki ji pomagajo, da je ne skrbi tako zelo.