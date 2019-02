Oprah Winfrey stregla tekile v pižami

Prepoznavna medijska osebnost in velika človekoljubnica Oprah Winfrey je nedavno praznovala svoj 65. rojstni dan. Zabava je potekala na megajahti, slavljenka pa je povabljencem delila tekile kar v satenasti pižami.

Ameriška televizijska voditeljica, igralka, medijska lastnica, producentka in velika človekoljubnica Oprah Winfrey je nedavno praznovala svoj 65. rojstni dan. Slavje je potekalo na skoraj 300 milijonov evrov vredni megajahti Rising Sun, ki je v lasti poslovneža in Winfreyjinega prijatelja Davida Geffena. Nekajdnevnega križarjenja v čast Oprahinemu rojstnemu dnevu se je udeležilo več bližnjih prijateljev in svojcev, med katerimi je bila tudi njena najboljša prijateljica in televizijska voditeljica Gayle King. Ta je na svojem Instagramu objavila fotografijo, na kateri Oprah sedi s torto v naročju, in zapisala: ''Vse najboljše, draga Oprah – ki ni želela rojstnodnevne torte, zato sem naročila takšno, ki je bila meni všeč ... Popolna za našo slavljenko!''

Na križarjenju je posadka uživala v številnih aktivnostih, literarnih razpravah in poslušanju nasvetov o lepoti in modi. Oprah je za vse zbrane priredila tudi pogovorni večer, na katerem je delila nasvete, kako živeti srečno in izpolnjeno življenje. Rojstnodnevno vzdušje pa vsekakor ne bi bilo pravo brez zabave in sproščenih trenutkov. Tako je nastal tudi posnetek, na katerem so zbrani posegli po alkoholu in se ob spremstvu glasbe nekoliko sprostili – Oprah pa je tekile stregla kar v satenasti pižami.

