Oprava Kim Kardashian na Met Gala postala tarča številnih šal na spletu

Kim Kardashian je v sodelovanju z modno hišo Balenciaga znova poskrbela, da so ljudje obstali, ko so jo zagledali. 40-letnica se je namreč na dogodku Met Gala v newyorškem Metropolitanskem muzeju umetnosti pojavila popolnoma zakrita, v črni dolgi obleki in s črno obrazno masko. Njeno zanimivo in drzno modno izbiro so številni hitro izkoristili in ustvarili šale na njen račun, ki so hitro zavzele splet. In tudi tokrat z njimi niso razočarali.

"Kim, ali si to ti?"