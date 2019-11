'Oprosti jim sin moj, ne vedo, kaj delajo'

''Veš, sin moj, to so le neki papirji, ki jih je nekdo napisal in obstajajo neke črke, ki jih je nekdo združil v besede, ki za naju ne veljajo. Ločili so naju fizično, to pa je tudi vse, kar so lahko storili. Po sedmih letih in pol so določili, da te lahko vidim le 88 ur na mesec. Hej, vseeno je to 88 ur. Lahko bi določili tudi manj, vse bi lahko in vse so storili, da bi naju prizadeli. Ampak veš, kaj lahko midva storiva v 88 urah. Storiva lahko čuda. Določili so, da lahko dvakrat mesečno prespim s teboj in te uspavam. Hej, o čem vse se lahko midva v teh dveh nočeh pogovoriva, si oni ne morejo niti predstavljati. Vse druge noči si te bo tvoja mama le predstavljala. Ti se pretvarjaš v vsako mojo misel in vsaka moja misel se pretvarja v tebe.''Tako je zapisala glasbenica Severina , ki se je prvič po odmevni odločitvi hrvaškega sodišča, da mora svojega sina Aleksandra izročiti njegovemu očetu, Milanu Popoviću , odzvala prek daljšega zapisa na Instagramu.

V svojem zapisu je nadaljevala z besedami: ''Nekateri ljudje mi te lahko prepovejo, a nikoli mi ne morejo prepovedati, da bi te ljubila in razmišljala o tebi vsako sekundo. To je, sin moj, le grd sen in mama ti obljublja, da se bova kmalu zbudila. Ponovno se bova vsak večer skupaj uspavala, kdaj se bo to zgodilo, pa bo določil 'gospod čas'. Do tedaj je mama ob tebi in vse to bo hitro minilo, sin. Oprosti, ker ti včeraj nisem utegnila niti pojasniti, kaj točno se je zgodilo ... Imela sva veliko pomembnejše opravke. Gledala sva Toy story 4, pekla palačinke, se igrala živalski vrt ... Ni bilo časa za žalost ali pojasnjevanje ... Morala sem te odpeljati ... Odšla sva z nasmehom. Te čudne stvari, ki stojijo le na papirju in ne v resničnosti, je napisala neka gospa, ki ne ve, kdo sva midva in se igra z nama ... Ta gospa je trenutno na višji stopnji te igrice. Vpeljala je nova pravila v igro, imenovano 'hrvaško pravosodje'. Midva tega nisva slutila in nisva poznala pravil. To so njena pravila, njihova in ne naša. Samo ti bodi dobro in tako bo dobro tudi vse ostalo. Mama je dobro, Robyn moj, tvoj Batman te čaka. In oprosti jim, sin moj, saj ne vedo, kaj delajo ... ''