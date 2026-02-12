Naslovnica
Tuja scena

Orbanov recept za dolg zakon: Ni treba vedno imeti prav

Budimpešta, 12. 02. 2026 10.28 pred 3 dnevi 1 min branja 20

Avtor:
E.K. STA
Viktor Orban in Aniko Levai

Madžarski premier Viktor Orban, ki je poročen že skoraj 40 let, je razkril svoj recept za dolgo zakonsko zvezo: "Včasih je mir pomembnejši od tega, da imaš prav." Poudaril je, da ni enotnega pravila za vse pare, saj je receptov za uspešen zakon toliko, kolikor je ljudi. Orban je od leta 1986 poročen z Aniko Levai, s katero ima pet otrok.

Madžarski premier Viktor Orban, ki je poročen že skoraj 40 let, je ta teden razkril svoj recept za dolgo zakonsko zvezo. "Včasih je mir pomembnejši od tega, da imaš prav. Ni treba vedno imeti prav. To je temelj najinega zakona," je po poročanju spletnega portala Hungary Today sporočil ob tednu zakonske zveze, ki ga obeležujejo tudi na Madžarskem.

Viktor Orban in Aniko Levai
Viktor Orban in Aniko Levai
FOTO: Profimedia

62-letnik je sicer poudaril, da ni enotnega pravila, ki bi veljalo za vse pare, ampak je receptov za uspešen zakon po njegovih besedah "toliko, kolikor je ljudi". Madžarski premier je od septembra 1986 poročen z Aniko Levai, s katero ima pet otrok.

Pobudo za teden zakonske zveze so začeli pred dvajsetimi leti v Veliki Britaniji, da bi za teden dni osrednjo pozornost posvetili pomenu zakonske zveze in družine. Obeležujejo ga s prireditvami v več državah, in sicer običajno v tednu pred valentinovim.

