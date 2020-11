PETA pozvala zvezdnike: Nehajte kupovati ljubljenčke, posvojite jih

PETA je zvezdnikom napisala tudi pismo. Njegovo vsebino so v celoti zapisali na portalu Page Six . "Slišim, da nekateri od vas, katerih obrazi se redno pojavljajo na malih ali velikih zaslonih, zapravljate velike denarce, ko kupujete kužke od rejcev. Zato ni dovolj domov za pse, kot sem jaz. Samo vedel bi rad, kaj je narobe z menoj. Ja, mogoče nisem več mlad psiček, a še vedno je pred mano kar nekaj let življenja in dam vam lahko veliko ljubezni."

Psičkovo pismo jePETA poslala omenjenemu portalu v upanju, da ga bodo uredniki objavili in s tem pomagali 'uperiti prst' v vse tiste zvezdnike, ki ne posvajajo ljubljenčkov. Dodali so, da bi lahko bile določene zvezde, kot sta na primer Jennifer Lopezin Viola Davis, ki imata milijone oboževalcev, boljši zgled ostalim ljudem.

"PETA prosi hollywoodske zvezde, naj se podučijo o krizi brezdomnih živali in naj nehajo prispevati k hudi problematiki. Naj spoznajo, da njihove odločitve vplivajo na ogromno število ljudi. Pokažejo naj malo sočutja do 70 milijonov živali brez doma v Združenih državah Amerike," so še zapisali v pismu.

PETA je že junija pozvala Lopezovo, ki je svoji 12-letni hčeri podarila psička, kupljenega od rejca. Violo pa so v pismu omenili, ker je oktobra na Instagramu oznanila, da so dobili novega družinskega članka, malega psička, za katerega ni povedala, ali ga je posvojila ali kupila. "S takšno lahkoto bi lahko posvojili kužka in s tem vplivali na druge, da bi storili enako," je Violi in Jennifer v pismu sporočila PETA in dodala: "A ne zavedata se, da s tem, ko kupita psa in ga objavita na Instagramu, le še zmanjšata možnosti za vse psičke, kot sem jaz, za vse, ki smo ostali brez doma."

PETIN napis 'Dragi zvezdniki, nehajte kupovati pse'bo v naslednjih dneh preplavil ZDA, saj naj bi izobesili veliko plakatov in več časopisom po državi plačali, da ga bodo redno objavljali.