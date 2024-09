Organizatorji emmyjev odgovorili kritikom: Perryju smo se poklonili januarja

Oboževalci serije Prijatelji in pokojnega igralca Matthewa Perryja so bili šokirani, da organizatorji podelitve nagrad emmy v rubriki In Memoriam, ko se spominjajo preminulih kolegov, niso omenili zvezdnika, ki je umrl na svojem domu oktobra 2023. Nanje se je na družbenih omrežjih vsul plaz kritik, ti pa so se kmalu po končani slovesnosti oglasili s pojasnilom, zakaj so se tako odločili.

Komentarje so opazili tudi organizatorji, ki so po podelitvi pojasnili, zakaj slavnega igralca na 76. podelitvi emmyjev niso omenili. Zapisali so, da je bil omenjen in počaščen na zadnji podelitvi nagrad, ki je bila januarja, morala pa bi se odvijati že septembra 2023, a je bila zaradi stavke v Hollywoodu prestavljena.

"Sem zamudil ali na podelitvi emmyjev niso pokazali Perryja?", "To je grozna napaka za organizatorje emmyjev", "Še vedno sem žalosten zaradi njegove smrti," so se vrstili komentarji igralčevih oboževalcev na družbenem omrežju X .

Med prejšnjo podelitvijo emmyjev se je televizijska akademija poklonila pokojnemu zvezdniku serije Prijatelji s čustveno priredbo pesmi I'll Be There for You Charlieja Putha. Ko se je zaključil refren, se je na platnu odvrtel poklon Perryju, ki je umrl star šele 54 let, gledalci pa so glasno zaploskali igralcu, ki je s svojim delom zaznamoval humoristično serijo.

Perryjevi prijatelji so 20. avgusta, ko bi dopolnil 55 let, obiskali njegov grob, ga okrasili s svečami in cvetjem, na posebno ploščo v obliki srca pa so dali vgravirati osebno sporočilo: "Kdorkoli te je imel v življenju, je bil srečnejši. Pogumni Matthew, pogrešali te bomo vedno in za vedno. Veliko in pošteno srce ni nikoli obupalo. Hvala, ker si nas nasmejal, dragi prijatelj."

Zaradi njegove smrti je bilo aretiranih več ljudi

Perry se je več let boril z odvisnostmi, lani oktobra pa so ga našli mrtvega v masažni kadi njegovega luksuznega doma v Los Angelesu z izjemno visoko vsebnostjo ketamina v telesu. Nedavno je bilo pet ljudi aretiranih zaradi vpletenosti v zaroto za distribucijo ketamina, ki je bil usoden za igralca.