Organizatorji potrdili: Princ Harry se bo udeležil iger Invictus

Princ Harry se vrača v domovino. Po ugibanjih, kdaj bo 39-letnik spet obiskal Združeno kraljestvo, je zdaj uradno, da se bo to zgodilo 8. maja. Tako so potrdili organizatorji iger Invictus, pri katerih nekdanji član kraljeve družine sodeluje že leta. Prav zato je bil že od začetka na dogodku naveden kot častni gost, a njegova udeležba do nedavnega ni bila potrjena.

Princ Harry bo 8. maja ponovno obiskal Združeno kraljestvo. Da se nekdanji član kraljeve družine vrača v domovino, so potrdili organizatorji iger Invictus. "Fundacija Invictus Games bo 8. maja proslavila 10 let reševanja življenj z mašo v katedrali svetega Pavla. Naš pokrovitelj, princ Harry, vojvoda Susseški, igralec Damian Lewis in člani svetovne skupnosti Invictus se nam bodo pridružili, da obeležimo to priložnost," so zapisali.

Princ Harry se vrača v domovino. FOTO: AP icon-expand

39-letnik je bil že od samega začetka na listi častnih gostov, a njegova udeležba do nedavnega ni bila potrjena. Uradno potrditve njegovega predstavnika za stike z javnosti sicer še vedno ni, a kot že omenjeno, so organizatorji njegovo pristnost zdaj potrdili. Ali bo pripotoval skupaj s soprogo Meghan Markle, ni jasno, glede na to, da se igralka v domovini svojega moža ne počuti zaželeno, pa je po vsej verjetnosti ne bo.