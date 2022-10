Orlando Bloom iskreno spregovoril o najstrašnejši izkušnji v svojem življenju

Igralec Orlando Bloom je že več let mednarodni ambasador dobre volje za UNICEF. Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja je na njihovem profilu na Instagramu delil svojo izkušnjo o duševnih težavah, ki jih je doživljal ob dolgotrajnem okrevanju po zlomu hrbtenice. "To je bila zame najstrašnejša izkušnja v življenju," je odkrito spregovoril zvezdnik.

Britanski igralec Orlando Bloom je v svojem življenju preživel marsikatero zabavno, pa tudi nevarno izkušnjo. A najbližje je smrti v oči gledal pri 19 letih, ko je padel iz tretjega nadstropja in si zlomil vretenca. "Imel sem veliko srečo, da sem preživel padec, saj je bila moja hrbtenjača še vedno cela. Prve štiri dni so mi govorili, da morda ne bom nikoli več hodil," je izkušnjo delil na Unicefovem Instagram profilu. "Meseci po okrevanju so bili zame zelo naporni. To je bil najtemnejši čas v mojem življenju," je povedal zvezdnik Piratov s Karibov.

Zaradi padca je Bloom prestal operacijo hrbtenice, med okrevanjem pa je nosil opornico. "To je bil zame začetek res dolgega in bolečega potovanja v prepoznavanje in razumevanje vzorcev v mojem življenju, ki so me pripeljali do številnih nesreč," je pojasnil. "Vrhunec vseh nesreč je bil zlom hrbta, kar je bila skoraj smrtna izkušnja." Razkril je še, da je za nekoga, ki je že vse življenje aktiven, to še posebej omejujoče. "Zdaj sem vsak dan hvaležen za svoje okončine, ki mi omogočajo, da premikam svoje meje in živim življenje na robu, a zdaj varnejše," je še dodal.

45-letni igralec je svojo zgodbo že lani delil na svojem Instagramu, ob fotografiji pa je zapisal, da je komaj ušel smrti. Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja, ki ga praznujemo 10. oktobra, pa je grozljivo nesrečo še enkrat podrobnejše opisal za UNICEF. Orlando je njihov ambasador dobre volje in prizadeva si, da bi duševno zdravje postalo tema, o kateri bi se ljudje upali pogovarjati. "Težave z duševnim zdravjem so še posebej zahtevne, saj se ne vidijo," je razkril zaročenec pevke Katy Perry, ki se je prav tako soočala z omenjenimi težavami. "Zelo pomembno je doseči ljudi, da s tem ustvarimo možnost komunikacije, ki vodi do preobrazbe in spremembe," je še dodal oče 11-letnega Fynna, ki ga ima z nekdanjo ženo Mirando Kerr, in dveletne Daisy, za katera si želi, da se s podobnimi izkušnjami v življenju ne bi srečala.