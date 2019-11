Orlando Bloom komaj čaka, da bo spet postal oče

''Želim biti prepričan, da bom v trenutku popolne predanosti to storil s celim srcem in z jasnim pogledom na pravi pomen vsega tega – v nasprotju z nekaterimi romantičnimi predstavami in iluzijami o romantičnih razmerjih. Mislim, da smo v mlajših letih vsi nasedli neki hollywoodski zgodbi o ljubezni, razmerjih, zakonu in otrocih, realnost pa je takšna, da je na tem področju potrebna predvsem dobra medsebojna komunikacija in sposobnost sprejemanja kompromisov. Življenje je takšno, kot je nekdo pripravljen komunicirati in iskati srečo v preprostih in majhnih trenutkih,''je dodal Bloom.