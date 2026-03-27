Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Orlando Bloom misli resno: že spoznal starše novega dekleta

Los Angeles, 27. 03. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Luisa Laemmel in Orlando Bloom

Šele v začetku februarja je postalo jasno, da srce Orlanda Blooma znova ljubi. Njegova izbranka je model Luisa Laemmel, ki je od njega mlajša 21 let, a očitno zvezdnika razlika v letih sploh ne moti. Po poročanju tujih medijev namreč precej resno misli z novo izbranko, saj je nedavno spoznal celo njene starše.

Da zveza doseže novo, precej resno stopnjo, je jasno, ko par drug drugemu predstavita svoje starše. In čeprav je javnost šele pred dobrim mesecem dni izvedela, da je srce Orlanda Blooma začelo utripati za novim dekletom, igralec očitno misli resno. Nedavno je namreč spoznal njene starše.

Orlando Bloom je že spoznal starše svojega novega dekleta.
Orlando Bloom je že spoznal starše svojega novega dekleta.
FOTO: Profimedia

Po poročanju tujih medijev sta se zvezdnik in njegova draga Luisa Laemmel pred časom skupaj odpravila v Švico, kjer živijo manekenkini starši. Zaljubljenca sta najprej bivala v luksuznem hotelu Dolder Grand v Zürichu, kjer je 49-letnik sodeloval na dogodku za Porsche. Po dogodku sta se umaknila v hotel Bürgenstock ob Lucernskem jezeru, kjer sta preživela preostanek vikenda. Takrat sta se tudi srečala z Luisinimi starši. Na svoje potovanje sta vzela tudi Orlandovega psa, pudlja po imenu Biggie Smalls, videti pa so bili kot prava mala družina, so zapisali tuji mediji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Igralec in njegova 21 let mlajša partnerica sta se šele v zadnjih mesecih začela videvati, se spoznavati, zdaj pa sta očitno prepričana, da je njuna ljubezen resna. Trenutno naj bi sicer še vedno prakticirala razmerje na daljavo, saj on živi v Los Angelesu, ona pa v New Yorku. Viri kljub temu zagotavljajo, da je njuna kemija zelo očitna. Skupaj sta se pojavila na Super Bowlu, med odhodom s stadiona Levi's v Santa Clari pa so ju fotografirali, ko sta se držala za roke. To je bilo tudi prvič, da sta se pojavila skupaj in praktično takoj potrdila novo ljubezen.

Pred Luiso je bil Orlando skoraj 10 let v razmerju s pevko Katy Perry. V zvezi se jima je rodila tudi hčerka Daisy Dove, ki bo letos dopolnila šest let. Še malo pred razhodom se je na glas govorilo o tem, da se bosta poročila, a sta zaroko razdrla junija 2025, vendar sta ohranila dobre odnose in skupaj vzgajata hčerko. Novo srečo v ljubezni je našla tudi slavna pevka, ki je srečna z nekdanjim kanadskim premierjem Justinom Trudeauom. Svoj odnos sta potrdila konec preteklega leta in objavila skupne fotografije na družbenih omrežjih.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Orlando Bloom Luisa Laemmel ljubezensko razmerje družinski korak zveza na daljavo Katy Perry zabava

Ženska, ki je streljala na Rihannin dom, zanikala poskus umora

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zvezdnica že drugič postala mama, tokrat nosečnosti ni skrivala
Mami, zakaj mi ne zaupaš? Temna plat digitalnega nadzora
Mami, zakaj mi ne zaupaš? Temna plat digitalnega nadzora
Teh življenjskih veščin se otroci naučijo s hišnimi opravili
Teh življenjskih veščin se otroci naučijo s hišnimi opravili
Nosečnost po tednih: kaj se dogaja v prvih treh mesecih?
Nosečnost po tednih: kaj se dogaja v prvih treh mesecih?
zadovoljna
Portal
Kate Middleton je nosila plašč s prav posebnim pomenom
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, strelce srce vleče v novo smer
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, strelce srce vleče v novo smer
5 trendi balerink, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
5 trendi balerink, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
Tako je videti Zala Djuric po porodu
Tako je videti Zala Djuric po porodu
vizita
Portal
27-letnici je srce zastalo med spanjem, partner ji je rešil življenje
Napredek cepiva proti prehladu, gripi in covidu
Napredek cepiva proti prehladu, gripi in covidu
Čustveno prenajedanje: zakaj nastane in kako ga lahko obvladate brez občutkov krivde
Čustveno prenajedanje: zakaj nastane in kako ga lahko obvladate brez občutkov krivde
Multivitamini in staranje: raziskava kaže na počasnejše biološke procese
Multivitamini in staranje: raziskava kaže na počasnejše biološke procese
cekin
Portal
Kako proizvajalci omejujejo življenjsko dobo naprav?
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
moskisvet
Portal
Genetska odpornost proti arzenu v Argentini, ki vzbuja zanimanje znanstvenikov
Navada, ki je Dicka Van Dykea pripeljala do 100 let
Navada, ki je Dicka Van Dykea pripeljala do 100 let
Zakaj imajo morski ježki bodice
Zakaj imajo morski ježki bodice
Cunami 'slopa' je tu
Cunami 'slopa' je tu
dominvrt
Portal
Revolucionaren trik za čist WC brez kapljice klora
Barvna kombinacija, ki bo glavni hit pri notranji opremi v letu 2026
Barvna kombinacija, ki bo glavni hit pri notranji opremi v letu 2026
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
okusno
Portal
Pozabite na klasično baklavo: čokoladna različica bralke Alme je pravi hit
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
Ta kviz razkrije, kako dobro poznaš svojo hrano
Ta kviz razkrije, kako dobro poznaš svojo hrano
voyo
Portal
Kmetija
Rocky 2
Rocky 2
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615