Orlando Bloom misli resno: že spoznal starše novega dekleta

Da zveza doseže novo, precej resno stopnjo, je jasno, ko par drug drugemu predstavita svoje starše. In čeprav je javnost šele pred dobrim mesecem dni izvedela, da je srce Orlanda Blooma začelo utripati za novim dekletom, igralec očitno misli resno. Nedavno je namreč spoznal njene starše.

Po poročanju tujih medijev sta se zvezdnik in njegova draga Luisa Laemmel pred časom skupaj odpravila v Švico, kjer živijo manekenkini starši. Zaljubljenca sta najprej bivala v luksuznem hotelu Dolder Grand v Zürichu, kjer je 49-letnik sodeloval na dogodku za Porsche. Po dogodku sta se umaknila v hotel Bürgenstock ob Lucernskem jezeru, kjer sta preživela preostanek vikenda. Takrat sta se tudi srečala z Luisinimi starši. Na svoje potovanje sta vzela tudi Orlandovega psa, pudlja po imenu Biggie Smalls, videti pa so bili kot prava mala družina, so zapisali tuji mediji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Igralec in njegova 21 let mlajša partnerica sta se šele v zadnjih mesecih začela videvati, se spoznavati, zdaj pa sta očitno prepričana, da je njuna ljubezen resna. Trenutno naj bi sicer še vedno prakticirala razmerje na daljavo, saj on živi v Los Angelesu, ona pa v New Yorku. Viri kljub temu zagotavljajo, da je njuna kemija zelo očitna. Skupaj sta se pojavila na Super Bowlu, med odhodom s stadiona Levi's v Santa Clari pa so ju fotografirali, ko sta se držala za roke. To je bilo tudi prvič, da sta se pojavila skupaj in praktično takoj potrdila novo ljubezen.