Orlando Bloom nestrpno pričakuje rojstvo hčerke: Navdušen sem

"Navdušen sem," je dejal zaročenec noseče pevke Katy Perry , igralec Orlando Bloom . "To je čaroben čas, ko na svet prijoka nov angelček," je zvezdnik povedal v novem intervjuju za Good Morning America. Povedal je tudi to, katerih trenutkov se najbolj veseli: "Tiste mirne družinske čase, ko smo skupaj doma in imamo čas drug za drugega."

43-letni igralec je že oče devetletnemu sinu Flynuu, ki ga ima skupaj z nekdanjo soprogo Mirando Kerr, s Katy Perry pa se bosta kmalu razveselila prvega skupnega otroka. Igralec je svoji zaročenki ob materinskem dnevu pred dvema mesecema namenil sladko sporočilo: "Vesel dan vsem mamicam in moji čudoviti nosečki."

V intervjuju pa je prav tako izkoristil priložnost in namenil nekaj besed svojemu očetu Colinu Stonu, ki ga je naučil, kako se znajti v vlogi očeta: "Naučil si me modrosti, prijaznosti in sočutja ter kako postati človek, na katerega se lahko drugi zanesejo. Vse znanje bom po najboljših močeh delil s svojim sinom in deklico, ki prihaja."