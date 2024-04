Orlando Bloom o ljubezni do Katy Perry: Tega ne bi zamenjal za nič na svetu

OGLAS

Igralec Orlando Bloom in pevka Katy Perry sta par že skoraj desetletje, 47-letni zvezdnik pa je nedavno spregovoril o njuni zvezi, za katero se trudita, da bi bila čim bolj podobna običajnim zvezam, ki jih imajo ljudje po svetu."Oba razumeva, od kod sva in kako trdo sva morala delati, da sva zdaj tukaj," je dejal Bloom in dodal, da zaročenka od njega zahteva, da se še naprej razvija.

Orlando Bloom in Katy Perry sta zaročena in imata triletno hčer. FOTO: AP icon-expand

"Katy ne mara, da govorim o tem, a dejstvo je, da je bila njena glasba povsod. To ni bilo nekaj, kar bi običajno poslušal, a zaljubil sem se v Katheryn, dekle iz Santa Barbare. Njena starša sta pastorja, ki živita od bonov za hrano," je o pevkinem odraščanju dejal igralec, ki je zaigral v franšizi Gospodar prstanov, pojasnil pa je, da njegova zaročenka ne prihaja iz luksuzne soseske mesta, temveč iz predela, ki ga nihče ne pozna. Katy Perry in Bloom sta se spoznala leta 2016 na zabavi po podelitvi zlatih globusov, zaročila pa sta se tri leta pozneje na valentinovo. Skupaj imata tudi triletno hčer Daisy Dove. Zvezdnik je v podkastu dejal še, da je tudi on odraščal podobno kot njegova zaročenka. Meni, da drug drugega spodbujata in se kot posameznika razvijata, čeprav se – tako kot vsi pari – tudi občasno spreta in se krešejo mnenja.