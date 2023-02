Orlando Bloom o razmerju s Katy Perry: Včasih je zelo zahtevno

Orlando Bloom je nedavno poziral za naslovnico revije Flaunt , kjer je v intervjuju spregovoril o svojem zasebnem življenju. Dejal je, da z zaročenko Katy Perry "nista v istem bazenu" . "Njen bazen ni nekaj, kar sam nujno razumem, in moj bazen ni nekaj, kar ona nujno razume. Včasih so stvari zelo, zelo, zelo zahtevne."

Katy Perry in Orlando Bloom

V nadaljevanju je povedal, da se kljub težkim trenutkom zavedata, da je njuna ljubezen nekaj posebnega. "Ne bom lagal. Vsekakor imava težave s svojimi čustvi in kreativnostjo, ampak oba se zavedava, kakšno srečo imava, da sva se tako unikatno povezala. Nikoli nama ni dolgčas," je Orlando dejal o zvezi s popzvezdnico, s katero sta se začela sestajati leta 2016, se po enem letu razšla, nato pa sta februarja 2018 obudila romanco in se kasneje tudi zaročila. Orlando ima s Katy dveletno hči Daisy Dove , iz zakona z manekenko Mirando Kerr pa 12-letnega sina Flynna .

Igralec, ki je že več let mednarodni ambasador dobre volje za UNICEF, je lani ob svetovnem dnevu duševnega zdravja na družbenem omrežju delil svojo izkušnjo o duševnih težavah, ki jih je doživljal ob dolgotrajnem okrevanju po zlomu hrbtenice. "To je bila zame najstrašnejša izkušnja v življenju," je odkrito spregovoril zvezdnik. "Imel sem veliko srečo, da sem preživel padec, saj je bila moja hrbtenjača še vedno cela. Prve štiri dni so mi govorili, da morda ne bom nikoli več hodil."