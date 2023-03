Orlando Bloom o skrbi za postavo: Vsak dan telovadim

Zvezdnik franšize Gospodar prstanov je v intervjuju za ameriški medij razkril, kako poskrbi za svojo vitko postavo. Dejal je, da trenira vsak dan, treningi pa mu poleg dobrega počutja pomagajo tudi pri pripravah za filmske vloge.

Orlando Bloom je spregovoril o odnosu, ki ga ima s svojo zaročenko Katy Perry. Dejal je, da je pevka njegova največja oboževalka, ki ga podpira na vsakem koraku. "Mislim, da drug drugega podpirava, ker se medsebojno obožujeva. Kar počne, ja takšno opolnomočenje za mlade glasbenike, ki so na Ameriškem idolu. Nato lahko odide in v Vegasu poskrbi za izjemen nastop. Podpirava se, to sva. Katy je sila in oba imava bazene, v katerih plavava ter na poti prepoznava bazene drug drugega. 'Hej, tukaj sem. To počneva,' super je," je povedal za revijo People.

icon-expand Orlando Bloom FOTO: Profimedia

Orlando in Katy sta starša dveletni Daisy Dove, o kateri je zvezdnik povedal: "Čudovita je, hitro raste. Je velika, močna in zdrava in več kot to si ne moreš zamisliti." Nato je spregovoril še o tem, kako ohranja svojo izklesano postavo. "Imam dnevno rutino, ki vključuje telovadbo. Vsak dan se skušam gibati. Trudim se, da imam do zdravja vedno pozitiven odnos." Dodal je, da mu ohranjanje dobre kondicije pomaga pri pripravi za vloge. "Tega se zelo zavedam. Kot sedaj, ko bom začel z novim filmom, za katerega se pripravljam," je dejal Bloom, ki bo v prihajajočem filmu The Cut igral boksarja.