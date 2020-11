Orlando Bloom po žalostni smrti kužka predstavil novega ljubljenčka

Sedaj, ko je od žalostnega dogodka preteklo že nekaj mesecev, pa se je Bloom odločil, da je čas za novega kužka. Kosmatega prijatelja je poimenoval Buddy, oboževalcem pa ga je predstavil na omrežju Instagram, kjer je objavil tudi njegovo fotografijo. Dom je ponudil kužku bele barve, pod sliko spečega psa pa zapisal: ''Nič ne more nadomestiti Mogočneža (kot je bilo v prevodu ime poginulemu kužku, op. a.), posvojitev tega majhnega psička pa je resnično zapolnila moje srce.'' 43-letni igralec je dodal, da tistim, ki niso nikoli razmišljali o posvojitvi živali, to močno priporoča. Povedal je, da lahko tako pomagaš kar dvema bitjema naenkrat. ''Zapomnite si, nikoli ne ocenjujte knjige po njenih platnicah,'' je še zapisal in pri tem s fotografijo opozoril tudi na to, da je bil Buddy pred posvojitvijo v nekoliko slabšem stanju.

Hollywoodski zvezdnik je pred štirimi meseci kar teden dni jokal zaradi Mightyjeve smrti, vse to pa se je dogajalo v času, ko sta s pevko Katy Perry pričakovala prvega otroka. Obenem pa je mnenja, da je bilo to žalovanje zelo katarzično in zdravilno. Čeprav naj bi Buddyja zdaj sprejel le začasno, kot rejnik, pa je oboževalcem med vrsticami že priznal, da si ne predstavlja, da bi se mu moral nekoč odreči. ''Dobra stvar glede začasne posvojitve je to, da se imaš čas prepričati, ali je med človekom in ljubljenčkom povezava, ki se mi zdi zelo pomembna,'' je še opisal izkušnjo.