Orlando Bloom potožil o svojem spolnem življenju

V novem intervjuju za Guardian je igralec odkrito povedal, da z zaročenko nista "dovolj aktivna v postelji'' in seveda navrgel, da sta se avgusta razveselila hčerke Daisy Dove .

Katy Perry in Orlando Bloom

''Kako pogosto imate spolni odnos?" je novinar vprašal zvezdnika filmov Pirati s Karibov (Pirates of the Caribbean). Ta mu je odvrnil: "Premalokrat, ampak saj sva pravkar dobila otroka."

Britanski igralec je še dejal, da so največje ljubezni v njegovem življenju Katy Perry, hčerka Daisy Dove, sin Flynn, ki ga ima z nekdanjo ženo Mirando Kerr, in pokojni psiček Mighty.

Mighty je poginil lani poleti, potem ko ga je odnesel kojot, in užaloščeni zvezdnik si je kasneje na prsi dal v spomin nanj vtetovirati njegovo ime.

"Izgubil sem pudlja Mightyja. Za sedem minut je izginil z mojega vidnega polja; odšel je na pustolovščino in se ni vrnil, mislim, da ga je odnesel kojot," je 44-letni igralec dejal za Guardian. "Bilo je grozno, res boleče; naučil me je o ljubezni in zvestobi ter o tem, kakšna povezava lahko obstaja med živimi bitji."

Katy Perry in Orlando, zvezdnik filmovGospodar prstanov (Lord of the Rings), sta s hčerko že en mesec na Havajih. 36-letna pevka je nedavno zanetila govorice o poroki, saj je na levem prstancu nosila prstan. Par se je zaročil februarja 2019.