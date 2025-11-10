Orlando Bloom poziral z igralko, ki se je našemila v njegovo bivšo

Mesece po razhodu še vedno odmeva konec zveze med Katy Perry in Orlandom Bloomom. Igralec je tokrat med oboževalci in oboževalkami poskrbel za vznemirjenje, pa tudi za nekaj nasmeškov.
Na noč čarovnic se je namreč fotografiral z igralko Rachel Lynn Matthews, ki se je našemila v njegovo bivšo partnerko. Nadela si je moder astronavtski kostum, s katerim je Perry poletela v vesolje. Ob tem pa poustvarila tudi njen viralni poljub tal po prihodu na Zemljo.
Spomnimo, Perry je s poletom v vesolje poskrbela za veliko razburjenje javnosti. Z izključno žensko posadko – med njimi so bile tudi Lauren Sanchez, Gayle King, Aisha Bowe, Amanda Nguyen in Kerianne Flynn – je spomladi za 11 minut poletela v vesolje.
