Orlando Bloom poziral z igralko, ki se je našemila v njegovo bivšo

Los Angeles, 10. 11. 2025 12.28 | Posodobljeno pred 6 minutami

Po družbenih omrežjih se je razširila fotografija, na kateri Orlando Bloom pozira z igralko, ki se je za noč čarovnic našemila v njegovo bivšo partnerko. Ob tem je poustvarila tudi viralni poljub tal.

Mesece po razhodu še vedno odmeva konec zveze med Katy Perry in Orlandom Bloomom. Igralec je tokrat med oboževalci in oboževalkami poskrbel za vznemirjenje, pa tudi za nekaj nasmeškov.

Rachel Lynn Matthews si je nadela skafander, s katerim je Katy Perry poletela v vesolje.
Rachel Lynn Matthews si je nadela skafander, s katerim je Katy Perry poletela v vesolje. FOTO: Profimedia

Na noč čarovnic se je namreč fotografiral z igralko Rachel Lynn Matthews, ki se je našemila v njegovo bivšo partnerko. Nadela si je moder astronavtski kostum, s katerim je Perry poletela v vesolje. Ob tem pa poustvarila tudi njen viralni poljub tal po prihodu na Zemljo.

Orlando Bloom z igralko, ki se je našemila v Katy Perry.
Orlando Bloom z igralko, ki se je našemila v Katy Perry. FOTO: Instagram - Rachel Lynn Matthews

Spomnimo, Perry je s poletom v vesolje poskrbela za veliko razburjenje javnosti. Z izključno žensko posadko – med njimi so bile tudi Lauren Sanchez, Gayle King, Aisha Bowe, Amanda Nguyen in Kerianne Flynn – je spomladi za 11 minut poletela v vesolje.

